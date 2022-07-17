“لهذه الأسباب ينطلق الموسم الكروي يومي 26 و27 أوت”

رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار:

أكد رئيس الرابطة المحترفة الأولى عبد الكريم مدوار أن الموسم الكروي الجديد سينطلق بتاريخ 26 أوت القادم، وقال رئيس الرابطة في ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية أشغال الجمعية العامة: “البطولة كانت مقررة يوم 16 أوت، وبطلب من الأندية تم إضافة أسبوع أخر لتتمكن الأندية من التحضير الجيد، لذلك تم الاتفاق على انطلاق البطولة رسميا يومي 26 و27 أوت القادم”، مضيفا: “اخترنا اليوم عقد الجمعية العامة لتفادي التشويش على المسؤولين الذين كانوا مترشحين لرئاسة الاتحاد الجزائري للعبة تركنا لهم متسع من الوقت للتفرغ لذلك، وكل أعضاء الجمعية العامة الذين حضروا وعددهم 20 عضوا، صادقوا على التقريرين المالي والأدبي.

“نعمل من أجل استعادة الديون.. ولن نسمح بغياب شبيبة القبائل قاريا”

رئيس الرابطة قال إنه اتصل قبل بداية الجمعية بالممول الرئيسي للرابطة شركة موبيليس الذي أكد له مرافقته لهيئته لازال متواصلا:”اتصلت قبل بداية الجمعية بالممول الرئيسي للرابطة وأكد لي أن مؤسسته لازالت ترافق الرابطة لموسم اخر…نحن ندين لأحد المتعاملين بمبلغ كبير، وهذه أموال الفرق، وحتى الأندية التزمت، بأنه عند حصولها على الأموال فإنها ستذهب مباشرة للاعبين وهو ما يجعل الأندية تتنفس قليلا بتسديد حقوق اللاعبين، لابد من إعادة النظر في عقود اللاعبين التي وضعت الأندية في مأزق وسن قانون داخلي… أناشد الدولة من أجل الحصول على هذه الأموال المقدرة بـ 200 مليار وهي من حقوق أندية الظل”.

كما أشار إلى أن المكتب الفدرالي السابق أو الذي قبله لم يتمكن من ايجاد حل لمشكل الديون، “كل الفرق مهددة بأزمة مالية، عدا تلك التي تملك شركات راعية، لكن ما ذنب بقية الفرق؟”.

ونفى مدوار تصريحات أحد رؤساء الأندية الذي أكد ان الرابطة صرفت 100 مليار سنويا: “في الأربع سنوات الأخيرة صرفنا ما قدره 60 مليار سنتيم، لا أدري من أين جاء المسؤولين بكلام أخر وقال إنه صرفنا 100 مليار سنتيم، من أجل تشويهي”.

مدوار قال بصريح العبارة هناك من طلب الحصول على التقريرين المالي والأدبي بواسطة عبر البريد الإلكتروني: “كل رؤساء الأندية كانوا متواجدين بالعاصمة بمناسبة الجمعية العامة للفاف، طلبنا منهم التقدم للرابطة من أجل الحصول على التقريرين.. لكنهم لم يتنقلوا وهذا ليس ذنب الرابطة”.

وتحدث مدوار عن بعض المشاكل التي تحدث بين الرابطة وبعض الأندية حيث تحدث عن خلاف بينه وبين أحد النوادي قائلا: “بعض الأندية لا تحترم القوانين، فرئيس النادي طلب من الرابطة تأجيل مباراة لمدة 17 يوما، حيث اتصل بجميع الجهات وقال بأن رئيس النادي المنافس وافق على التأجيل رغم كان لديه بعض اللقاءات المتأخرة، لكن الرابطة هي من تقرر هذه الأمور واخرى هي التي تأخذنا إلى الهاوية لذلك يخلقون المشاكل والتكتلات”.

كما تحدث عن شبيبة القبائل الذي شرف الجزائر في العديد من المناسبات لكنه يعاني من مشاكل قبل بداية المنافسة القارية منافسة قارية “للأسف فريق مثل شبيبة القبائل الذي شرّف الجزائر يعاني من مشاكل قد تعصف بمشاركته الأفريقية.. لكن من المستحيل أن نسمح بغياب شبيبة القبائل قاريا، يجب أن نتدخل، وسنعمل ما في وسعنا لتقديم المساعدة”، موضحا أن بعض الأندية ستدخل في أزمة وتصل الى وصل إليه إتحاد بلعباس وأهلي برج بوعريريج.