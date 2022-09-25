“لهذه الاسباب البطولة المحترفة لن تتوقف خلال المونديال”

قال إنه ينتظر ردا حول موعد "السوبر".. عبد الكريم مدوار يكشف:

جدد رئيس الرابطة المحترفة الأولى عبد الكريم مدوار تأكيده على أن البطولة المحترفة الأولى لن تتوقف خلال كأس العالم المقررة بقطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و20 ديسمبر والتي سيغيب عنها المنتخب الجزائري الذي أقصي في اللقاء التصفوي الأخير بالبليدة أمام المنتخب الكاميروني.

وقال عبد الكريم مدوار في تصريح مقتضب خص به الشروق أمس: “مثل ما أكدته سابقا، مباريات الدوري الجزائري لن يتوقف خلال كأس العالم، لا أرى أي دوافع تجبرنا على التوقف، زد على ذلك لدينا أندية ستشارك في رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكاف، إضافة إلى كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقررة شهر جانفي القادم، لذلك علينا تسيير المنافسة بطريقة جيدة وإنهائها وفق البرنامج المسطر”، مضيفا: “سنحاول خلال كأس العالم إعداد برنامج للبطولة المحترفة لا يتعارض والأدوار المتقدمة التي يفضل الجزائريون ومحبو الكرة متابعتها”.

علما أن البطولة المحترفة الأولى وصلت نهاية الأسبوع إلى جولتها الخامسة وتسير بطريقة عادية، وسيتواصل إجراؤها مثل ما هو متفق عليه مع الأندية”.

علما أن عددا من البلدان قررت عدم التوقف خلال العرس العالمي، على غرار البطولة المصرية، حيث قال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري في تصريحات صحفية “أن مباريات الدوري المصري موسم 2022-2023، ستلعب بالرغم من التوقف الدولي بسبب إقامة كأس العالم 2022 بقطر”، كما أكدت سلطات كرة القدم في الصين أن مباريات الدوري الصيني الممتاز في الموسم الحالي لن تتوقف خلال إقامة نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وعن مباراة السوبر بين شباب بلوزداد وشبيبة القبائل وموعد إقامتها، قال مدوار أنه راسل المسؤولين منذ شهرين تقريبا وهو في انتظار الرد لبرمجتها.