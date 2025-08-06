“لهّايات للبالغين”.. الصينيون يفاجؤون العالم بظاهرة غريبة!

حققت “لهايات” البالغين رواجا مفاجئا بين البالغين الذين يعانون من التوتر في الصين، حتى أن بعض المتاجر أفادت أن مبيعاتها تجاوزت أكثر من ألفي وحدة شهريا.

تُسوّق هذه “اللهايات” المصنوعة من السيليكون، والتي كانت مخصصة للرضع فقط، الآن على منصات التجارة الإلكترونية كأدوات “تخفيف التوتر والمساعدة على النوم”، بأسعار تتراوح بين 10 و500 يوان.

ومع انتشار هذه الظاهرة الغريبة، دقّ خبراء صحة الفم ناقوس الخطر بشأن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة باستخدام لهايات البالغين، على الرغم من فوائدها المزعومة في تخفيف القلق، والإقلاع عن التدخين، وتحسين النوم.

كما حذّر خبراء علم النفس من أن الاعتماد على آليات التخدير الذاتي هذه، قد تضرّ بالصحة النفسية الحقيقية، مُشدّدين على أهمية مواجهة مشاكل الحياة الواقعية وحلها.

وأثارت هذه الظاهرة نقاشات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق بعض مستخدمي الإنترنت بسخرية على “معاملة” البالغين كأطفال، مقارنين ذلك بالحاجة إلى الكافيين نهارا واللهايات ليلا.

وأعرب آخرون عن قلقهم بشأن مشاكل الأسنان المحتملة نتيجة الاستخدام المطول.

والغريب، أن بعض الأفراد شاركوا تجاربهم الشخصية في استخدام اللهايات لتخفيف التوتر، مشبهين إياها بشعور الأمان في الطفولة.

كما أعرب آخرون عن ترددهم في تنفيذ هذه الفكرة بعد ملاحظة استخدامها في الأماكن العامة أو النظر في تداعياتها الاجتماعية المحتملة.

في هذا الشأن، حذر الخبراء من أن هذا التوجه قد يكون انعكاسا للضغط الهائل الذي يواجهه البالغون المعاصرون، مما يدفع إلى الدعوة إلى آليات تأقلم أكثر فعالية تتجاوز الحلول المؤقتة.