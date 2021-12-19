لوبان تدعو إلى إلغاء منح الجنسية التلقائي للمهاجرين الجزائريين

دعت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، الاثنين، إلى إلغاء قانون الحصول على الجنسية الفرنسية تلقائيا بالنسبة للمهاجريين الجزائريين.

وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على منصة “تويتر”، مرفوقة بفيديو لاحتفلات الجزائريين عقب فوز المنتخب الوطني بكأس العرب في شواع فرنسا، علقت لوبان قائلة “إن سلوك هؤلاء المناصرين الجزائريين يقول كل شيء عن فشل عمره 50 سنة في منظومة الهجرة”.

وأضافت “حان الوقت لإلغاء اكتساب الجنسية تلقائيًا”، وتقصد بذلك أبناء المهاجرين وكذا المتزوجين بفرنسيين أو فرنسيات وغيرهم من الجزائريين الذين بامكانهم الحصول على الجنسية تلقائيا.

لوبان تتوعد المشجعين الجزائرين.. نهاية الإفلات ستكون بعد 4 أشهر

وفي يوم 12 ديسمبر 2021، توعدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان، المشجعين الجزائريين الذين خرجوا للاحتفال في شوارع باريس بعد الفوز على المنتخب المغربي، قائلة إن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر.

ونشرت لوبان مقطع فيديو في حسابها الرسمي عبر تويتر، الأحد، يظهر عدداً من المشجعين، يحتفلون في طريق عام بين السيارات، حيث استلقى أحدهم على سيارة تابعة للشرطة.

وقالت مرشحة اليمين المتطرف، إن “نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر”، في إشارة منها إلى الانتخابات الرئاسية المقرر في الثالث والعشرين من أفريل المقبل.

بالفيديو.. الشرطة الفرنسية تطارد مشجعي منتخب الجزائر في “الشانزليزيه”

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للشرطة الفرنسية وهي تطارد بعض المشجعين المحتفلين بفوز المنتخب الوطني الجزائري.

وأفادت تقارير إخبارية بحدوث مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي محاربي الصحراء، الذين خرجوا إلى شارع الشانزليزيه بباريس، ليل السبت إلى الأحد، للاحتفال بتأهل “الخضر” لنصف نهائي بطولة كأس العرب.

وقال مغردون إن الشرطة الفرنسية قامت بقمع الجزائريين المحتفلين بفوز المنتخب الوطني بطريقة وحشية، مستعملة قنابل الغاز.

وقال نشطاء فرنسيون إن هؤلاء ليسوا مشجعين وإنما “بلطجية” تهجموا على عناصر الشرطة ولم يحترموا الدولة التي منحتهم كل شيء.

وخرج العشرات من أنصار الفريق الجزائري للاحتفال بنصره على المنتخب المغربي وتأهله للمربع الذهبي، قبل أن تتدخل الشرطة وتحدث مواجهات عنيفة.