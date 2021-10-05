-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
التكالب الفرنسي على الجزائر يتواصل

لوبان تدعو لحرمان الجزائريين من الفيزا ومن تحويل أموالهم!

الشروق
  • 812
  • 0
لوبان تدعو لحرمان الجزائريين من الفيزا ومن تحويل أموالهم!
أرشيف
مارين لوبان

أطلقت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، تصريحات شديدة اللهجة ضد الجزائر، ودعت إلى حرمان مواطنيها من التأشيرات ووقف تحويلاتهم البنكية، وهي التصريحات التي جاءت بعد أيام من تصريحات مستفزة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت لوبان في مقطع فيديو نشرته في صفحتها على “فيسبوك”: “إن الجزائر التي تعودت على ضعف القادة الفرنسيين عليها أن تحترم فرنسا، لقد استدعت سفيرها ورفضت تحليق طائراتنا العاملة في مالي لمحاربة الإسلاموية”.

وزعمت بأن “هذا القرار يشكل خطرا على بلدينا وعلى أمن دول إفريقيا، هو قرار غير مقبول وعلى فرنسا أن تفصل في هذا الشأن”، متناسية بأن القرار سيادي ولا دور لفرنسا فيه.

وذكرت أن السلطات الجزائرية “تعتقد أن فرنسا مدينة أبدية يمكن لمواطنيها الدخول إلى أراضيها في أي وقت”، وطالبت بـ”عدم منح تأشيرات للجزائريين ما دامت الجزائر ترفض استقبال مواطنيها الذين قررت فرنسا ترحيلهم”.

وفي موقف يتنافى وقيم فرنسا، اقترحت لوبان “مراجعة تصاريح تحويل الأموال التي يرسلها الجزائريون إلى بلدهم والتي تقدر قيمتها بـ1.5 مليار يورو سنويا”، بحجة أن هذه الأموال “لا تساهم في تنمية الاقتصاد الفرنسي”، تقول لوبان المعروفة بمواقفها العدائية من الجزائر.

س. ع

مقالات ذات صلة
حجز 105 طن من المواد الغذائية المعدة للمضاربة بمستغانم

حجز 105 طن من المواد الغذائية المعدة للمضاربة بمستغانم

احتراق حافلة ايتوزا بنفق واد اوشايح بالعاصمة

احتراق حافلة ايتوزا بنفق واد اوشايح بالعاصمة

أخبار الجزائر ليوم الاثنين 04 أكتوبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الاثنين 04 أكتوبر 2021

إضراب نقابات التربية.. منظمة أولياء التلاميذ تهدد باللجوء إلى القضاء

إضراب نقابات التربية.. منظمة أولياء التلاميذ تهدد باللجوء إلى القضاء

وزارة البريد: تغييرات على رأس مجمع اتصالات الجزائر وموبليس

وزارة البريد: تغييرات على رأس مجمع اتصالات الجزائر وموبليس

بلحيمر: تسليم أزيد من 140 وصل للتصريح بمواقع الكترونية خلال السداسي الأول من 2021

بلحيمر: تسليم أزيد من 140 وصل للتصريح بمواقع الكترونية خلال السداسي الأول من 2021

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد