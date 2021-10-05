لوبان تدعو لحرمان الجزائريين من الفيزا ومن تحويل أموالهم!

التكالب الفرنسي على الجزائر يتواصل

أطلقت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، تصريحات شديدة اللهجة ضد الجزائر، ودعت إلى حرمان مواطنيها من التأشيرات ووقف تحويلاتهم البنكية، وهي التصريحات التي جاءت بعد أيام من تصريحات مستفزة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت لوبان في مقطع فيديو نشرته في صفحتها على “فيسبوك”: “إن الجزائر التي تعودت على ضعف القادة الفرنسيين عليها أن تحترم فرنسا، لقد استدعت سفيرها ورفضت تحليق طائراتنا العاملة في مالي لمحاربة الإسلاموية”.

وزعمت بأن “هذا القرار يشكل خطرا على بلدينا وعلى أمن دول إفريقيا، هو قرار غير مقبول وعلى فرنسا أن تفصل في هذا الشأن”، متناسية بأن القرار سيادي ولا دور لفرنسا فيه.

وذكرت أن السلطات الجزائرية “تعتقد أن فرنسا مدينة أبدية يمكن لمواطنيها الدخول إلى أراضيها في أي وقت”، وطالبت بـ”عدم منح تأشيرات للجزائريين ما دامت الجزائر ترفض استقبال مواطنيها الذين قررت فرنسا ترحيلهم”.

وفي موقف يتنافى وقيم فرنسا، اقترحت لوبان “مراجعة تصاريح تحويل الأموال التي يرسلها الجزائريون إلى بلدهم والتي تقدر قيمتها بـ1.5 مليار يورو سنويا”، بحجة أن هذه الأموال “لا تساهم في تنمية الاقتصاد الفرنسي”، تقول لوبان المعروفة بمواقفها العدائية من الجزائر.

س. ع