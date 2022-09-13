لوبان: لسنا دولة من العالم الثالث حتى تنقطع عندنا الكهرباء
علقت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، عن دعوة الرئيس ماكرون لاعتماد سياسة “كفاية الطاقة” من خلال الحد من استهلاك الغاز أو قطع الكهرباء كملاذ أخير.
وقالت لوبان في حديثها لتلفزيون “فرانس 2” إن “السلطات تتحدث عن ترشيد استهلاك الكهرباء وقطعها لسنا دولة من العالم الثالث. يجب عقد دورة استثنائية للبرلمان حول القضية”.
📹 On nous parle de rationnements, de coupures d’électricité : on n’est quand même pas un pays du tiers-monde ! Compte tenu de la gravité de la situation, il faut organiser une session extraordinaire du Parlement. @France2tv #Les4V pic.twitter.com/8CtKGaWnxY
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 13, 2022
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى اعتماد سياسة “كفاية الطاقة”، من خلال الحد من استهلاك الغاز، موضحًا أن انقطاع التيار الكهربائي لن يحدث إلا “كملاذ أخير”.
وطالبت المعارضة اليسارية بفرض ضرائب على “الشركات فائقة الربحية” التي نشأت بسبب الأزمة، إلى حد المطالبة بإجراء استفتاء حول هذه القضية.
يذكر أن الدول الأوروبية تعاني من أزمة في الطاقة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، والتي بلغت مستويات قياسية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في فيفري الماضي.
وذكر التقرير نشرته وكالة بلومبرغ، جويلية المنصرم أن فرنسا قد تكون من أبرز الدول الأوروبية التي تواجه أزمة حادة بالطاقة، وربما قد تكون في وضع أسوأ من ألمانيا، وقد تكون باريس أول العواصم الأوروبية التي تعاني من انقطاعات في الكهرباء، قبل العاصمة الألمانية برلين.
Nukleer santrallarının yarısını çalıştıramayan Fransa nın kışı Almanya dan da zor geçecek! Paris Faces an Even Colder, Darker Winter Than Berlin https://t.co/itSZzhNIHe
— sirri uyanik (@Sirri_Uyanik) July 29, 2022