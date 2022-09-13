لوبان: لسنا دولة من العالم الثالث حتى تنقطع عندنا الكهرباء

علقت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، عن دعوة الرئيس ماكرون لاعتماد سياسة “كفاية الطاقة” من خلال الحد من استهلاك الغاز أو قطع الكهرباء كملاذ أخير.

وقالت لوبان في حديثها لتلفزيون “فرانس 2” إن “السلطات تتحدث عن ترشيد استهلاك الكهرباء وقطعها لسنا دولة من العالم الثالث. يجب عقد دورة استثنائية للبرلمان حول القضية”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى اعتماد سياسة “كفاية الطاقة”، من خلال الحد من استهلاك الغاز، موضحًا أن انقطاع التيار الكهربائي لن يحدث إلا “كملاذ أخير”.

وطالبت المعارضة اليسارية بفرض ضرائب على “الشركات فائقة الربحية” التي نشأت بسبب الأزمة، إلى حد المطالبة بإجراء استفتاء حول هذه القضية.

يذكر أن الدول الأوروبية تعاني من أزمة في الطاقة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، والتي بلغت مستويات قياسية بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية في فيفري الماضي.

وذكر التقرير نشرته وكالة بلومبرغ، جويلية المنصرم أن فرنسا قد تكون من أبرز الدول الأوروبية التي تواجه أزمة حادة بالطاقة، وربما قد تكون في وضع أسوأ من ألمانيا، وقد تكون باريس أول العواصم الأوروبية التي تعاني من انقطاعات في الكهرباء، قبل العاصمة الألمانية برلين.