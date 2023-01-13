لوحات إشهارية للشان مثبتة بأحجار.. وكالة دولية تكشف حقيقة الصورة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للوحات إشهارية مثبتة بأحجار، يزعم ناشروها أنها استخدمت للترويج لبطولة شان الجزائر 2022.

وأوضح فريق تقصي الحقائق لوكالة “فرانس برس” أن الصورتين تظهران لوحات دعائية مثبة بواسطة أحجار حملت اسم الجزائر وشعار الاتحاد الافريقي لكرة القدم، غير أن الحقيقة أن الصورة من شان المغرب 2018″ الذي أقيم بأكادير.

وجاء الترويج للصورتين في سياق حملة ما يسمى بذباب النظام المغربي للتشويش على شان الجزائر والذي لم يجد أمامه إلا صورا التقطت في بلاده لينسبها للجزائر بصورة مركبة بطريقة بدائية ومثيرة للسخرية.

وتم التلاعب في الصورة القديمة وإضافة علم الجزائر ونشرها على أنها حديثة من النسخة الحالية للشان، لكن يظهر في الصورة الأصلية شعار أمم أفريقيا للمحليين 2018 في المغرب، الذي صممته الجامعة الملكية لكرة القدم المغربية، مع عبارة “ديما أفريكا”.

وقال فريق تصقي الحقائق إن “تداول الصورتين يأتي في سياق استعداد الجزائر لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين في كرة القدم في الفترة الممتدة بين 13 جانفي والرابع من فيفري 2023”.

وأفاد بحث فريق فرانس برس بأن الصورتين الأصليتين منشوراتان في 16 جانفي 2018 ضمن تقرير إخباري يتحدث عن مشاهد سوء التنظيم في كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة آنذاك في مدينة أكادير المغربية، وجرت حينها منافسات النسخة الخامسة من بطولة الأمم الإفريقية في كرة القدم للمحليين (“شان 2018”) التي استضافها المغرب وفاز بها على أرضه.