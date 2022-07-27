لوحات إلكترونية عبر 1600 مدرسة بداية من الموسم المقبل   

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، عن إدراج التدريس بالكتاب الرقمي عبر 1600 مدرسة بداية من الدخول المدرسي المقبل.

وأوضح الوزير، الأربعاء، في كلمة له خلال حفل تكريم متفوقي البكالوريا أنه ضمن توجه لتخفيف ثقل المحفظة على التلاميذ، سيتم تدريجيا تجهيز 1600 ابتدائية باللوحات الإلكترونية تم اختيارها بإحكام لتشمل كل البلديات.

وأضاف الوزير أن الاستعانة بالكتاب الرقمي لأول مرة في الجزائر سيشمل أزيد من 5 ملايين تلميذ في الابتدائي.

كما أكد الوزير بلعابد أن التعليم الثانوي العام والتكنولوجي سيتدعم ابتداء من الموسم الدراسي القادم باستحداث شعبة الفنون بخياراتها الاربعة (فنون تشكيلية, موسيقى, مسرح, سينما سمعي بصري) مع إقرار ثانوية وطنية للفنون يكون مقرها بالجزائر العاصمة.

وبخصوص الهياكل, ستتعزز حظيرة المرافق التعليمية الوطنية ب 413 مرفقا منها 268 مدرسة ابتدائية, 85 متوسطة و60 ثانوية, فيما سيتم استلام 587 مطعم مدرسي جديد, 86 نصف داخلية و 13 داخلية.

وفي هذا المجال, أكد الوزير أن قطاعه “سيعمل على رفع نسبة التغطية بالمطاعم المدرسية الى 90 بالمائة مع الدخول المدرسي و 100 بالمائة في نهاية السنة الجارية مع اتمام تسديد المنحة المدرسية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل والعمل بمعية وزارتي الداخلية والتضامن الوطني على توسيع شبكة النقل المدرسي”.

وفي الشق المهني الاجتماعي, أشار الوزير الى أن قطاع التربية الوطنية سيواصل “العمل الحثيث مع الشركاء الاجتماعيين بوضع اللمسات الاخيرة لمشروع القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بما يستجيب لتطلعات أفراد الجماعة التربوية ويحسن من واقعهم المادي والمعنوي والمهني”.

كما أشاد الوزير ذاته بالنتائج التي تحصلت عليها الجزائر في الأولمبياد الدولي للرياضيات الذي احتضنته العاصمة النرويجية، أوسلو, في الفترة الممتدة من 6 الى 16 جويلية الجاري.

وقال وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد ان الجزائر تمكنت خلال هذه الأولمبياد التي شاركت فيها 104 دولة, من الحصول على ميدالية برونزية وثلاث شهادات شرفية.

كما حيا الوزير حصول تلميذة جزائرية في هذه الأولمبياد على جائزة “مريم ميرزاخاني” لقارة إفريقيا نظير تحقيقها لأعلى نتيجة بين جميع الطالبات الافريقيات المشاركات في هذه المنافسة العلمية.

وشدد الوزير في نفس الوقت على ان هذه النتائج تم تسجيلها بعد “عمل جاد أقره الوزير الاول واعتمده ضمن مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك الذي كرس خارطة طريق للتكفل بالأولمبياد في بلادنا بشكل مؤسساتي ومنتظم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية”.