-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

لوحات ترقيم المركبات الوردية.. هل هي قانونية؟

الشروق أونلاين
  • 577
  • 0
لوحات ترقيم المركبات الوردية.. هل هي قانونية؟
طريقي
لوحات ترقيم المركبات الوردية

حذّرت مصالح الدرك الوطني من التوجه المتزايد لدى بعض السائقين نحو إدخال تعديلات على لوحات ترقيم المركبات، مؤكدة أن أي تغيير في شكل أو لون أو طريقة عرض اللوحة يُعد مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون.

وأوضحت ذات المصالح في منشور لها عبر صفحتها الرسمية “طريقي” على منصة فايسبوك أن لوحات الترقيم ليست عنصرًا جماليًا أو وسيلة للتميّز، بل هي وثيقة تعريف قانونية للمركبة تخضع لمعايير دقيقة وموحدة، تهدف إلى ضمان وضوحها وسهولة قراءتها من قبل أنظمة المراقبة والمصالح المختصة.

وسجّل المنشور ملاحظات حول انتشار ممارسات غير قانونية تشمل استخدام ألوان غير معتمدة مثل اللون الوردي، أو اللجوء إلى خطوط غير واضحة وصعبة القراءة، إضافة إلى تصغير أو تغيير مقاس الأرقام عن الحجم القياسي المعتمد، فضلاً عن طرق تثبيت غير مطابقة للمعايير.

وأكدت المصالح ذاتها أن أي تعديل على لوحة الترقيم، سواء تعلق باللون أو المقاس أو نوع الخط أو طريقة التثبيت، يُعتبر مخالفة مرورية يعاقب عليها طبقا للمادة 66/ب 4 من القانون رقم 01-14 المعدل والمتمم.

مقالات ذات صلة
الرئيس المدير العام لسونلغاز-إنتاج الكهرباء في النيجر لمعاينة مشروع محطة إنتاج الكهرباء بنيامي

الرئيس المدير العام لسونلغاز-إنتاج الكهرباء في النيجر لمعاينة مشروع محطة إنتاج الكهرباء بنيامي

“عدل 3”.. تمديد آجال تسديد المرحلة الثانية من الشطر الأول

“عدل 3”.. تمديد آجال تسديد المرحلة الثانية من الشطر الأول

نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح عبر 35 ولاية وموجة حر جنوبا

نشرية جديدة: أمطار غزيرة ورياح عبر 35 ولاية وموجة حر جنوبا

زيادات طفيفة في أسعار كتب مدرسية جديدة حفاظا على القدرة الشرائية

زيادات طفيفة في أسعار كتب مدرسية جديدة حفاظا على القدرة الشرائية

“لا ترم كُراسك”… هكذا تُحوّل الكراريس إلى ثروة وطنية مفيدة

“لا ترم كُراسك”… هكذا تُحوّل الكراريس إلى ثروة وطنية مفيدة

صالون اقتصادي جزائري في باريس جويلية المقبل لفتح الاستثمار!

صالون اقتصادي جزائري في باريس جويلية المقبل لفتح الاستثمار!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد