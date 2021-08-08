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الجزائر
فيما تنظر في قضية لغديري في 22 سبتمبر

لوح والسعيد بوتفيلقة أمام جنايات الدار البيضاء في 26 سبتمبر

الشروق
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لوح والسعيد بوتفيلقة أمام جنايات الدار البيضاء في 26 سبتمبر
أرشيف

يمثل اللواء المتقاعد، علي غديري، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء يوم 22 سبتمبر المقبل، فيما برمجت ذات المحكمة، قضية وزير العدل السابق الطيب لوح وعدد من المتهمين المتابعين معه بتاريخ 26 سبتمبر المقبل.

وجاءت برمجة الملف القضائي بعد أن استغرق سنتين من التحقيق، بمحكمة سيدي امحمد، ومعلوم أن وزير العدل السابق الطيب لوح، وعددا من الإطارات والمسؤولين السابقين بوزارة العدل، يخضع للحبس المؤقت منذ صائفة 2019، إثر تحويل ملفه من قبل المحكمة العليا على غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة هذه الأخيرة التي أحالت ملف القضية، للفصل فيها بمحكمة الدار البيضاء.

وكانت غرفة الاتهام بالمحكمة العليا قد رفضت الطعن في إعادة “تكييف الوقائع” الذي تقدم به الوزير السابق للعدل الطيب لوح ومن معه إلى جنحة، تلته بعدها تأييد قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، وكيفت الوقائع على أساس جناية.

وفي سياق مغاير، ستنظر ذات المحكمة في ملف المترشح السابق لرئاسيات 2019، علي لغديري المتابع بتهم المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والمساهمة في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

س.ع

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