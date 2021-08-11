لودريان: فرنسا على استعداد لتقديم الدعم للجزائر من أجل إطفاء الحرائق
تقدم وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، بتعازيه الخالصة الى الجزائر اثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين بسبب الحرائق التي اجتاحت البلاد مؤخرا.
وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الفرنسي،الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على تويتر :” أعبر عن تضامن فرنسا مع الشعب الجزائري المتضرر من الحرائق الخطيرة ، قلوبنا مع كل الضحايا وأحبائهم”.
#Algerie J’exprime la solidarité de la 🇫🇷 avec le peuple algérien, touché par de graves incendies. Nos pensées vont à toutes les victimes et à leurs proches. La 🇫🇷 se tient prête à apporter son appui pour faire face à cette situation. @francediplo @ambafrancealger
— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 11, 2021
وتابع:” فرنسا على استعداد لتقديم الدعم للتعامل مع هذا الوضع “.