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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 69 شهيدا
الجزائر

لودريان: فرنسا على استعداد لتقديم الدعم للجزائر من أجل إطفاء الحرائق   

الشروق أونلاين
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لودريان: فرنسا على استعداد لتقديم الدعم للجزائر من أجل إطفاء الحرائق   

تقدم وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، بتعازيه الخالصة الى الجزائر اثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين بسبب الحرائق التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

وجاء في تغريدة لوزير الخارجية الفرنسي،الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على تويتر :” أعبر عن تضامن فرنسا مع الشعب الجزائري المتضرر من الحرائق الخطيرة ، قلوبنا مع كل الضحايا وأحبائهم”.

وتابع:” فرنسا على استعداد لتقديم الدعم للتعامل مع هذا الوضع “.

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