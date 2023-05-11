لوريس يتلقى عرضا ضخما من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية أن حارس مرمى توتنهام، الفرنسى هوغو لوريس تلقى عرضا ضخما من أحد أندية الدوري السعودي.

وأكدت صحيفة “ذا تايمز” أن الحارس الفرنسي تلقى عرضا للعب في السعودية الموسم المقبل، على أن يحصل على 3 أضعاف راتبه الحالى مع توتنهام.

وأضافت أن العرض السعودي ليس الخيار الوحيد المطروح على لوريس، لكنه الأكثر ربحا، ما يمنحه الفرصة لكسب 3 أضعاف راتبه الحالي الذي يقدر بـ100 ألف جنيه إسترلينى في الأسبوع.

ويرتبط لوريس بعقد مع توتنهام، يمتد حتى نهاية الموسم المقبل 2023-2024.