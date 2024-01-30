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رياضة

لوريون يحسم صفقة بوعناني

عمر سلامي
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لوريون يحسم صفقة بوعناني
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بدر الدين بوعناني

أكدت تقارير إعلامية أن نادي لوريون الفرنسي، حسم صفقة انتقال لاعب نيس بدر الدين بوعناني، إلى صفوفه.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص إعارة الدولي الجزائري إلى نادي لوريون.

وأضاف الموقع أن بوعناني سينتقل من نادي نيس إلى لوريون على شكل إعارة لمدة ستة أشهر، مقابل مليون يورو، دون خيار الشراء.

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