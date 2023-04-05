لوزيرة حنون وجها لوجه مع الوزيرة نادية لعبيدي الخميس

تمثل الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الخميس، أمام القضاء عن تهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة نادية لعبيدي.

وقائع ملف الحال تعود الى سنة 2019، أين قامت الوزيرة السابقة للثقافة بإيداع شكوى ضد رئيسة حزب العمال التي صرحت في مقال صحفي نشر في جريدة “ليبرتي” بتاريخ 8 ماي 2019، أين اتهمت لعبيدي بضلوعها في وقائع فساد حين كانت على رأس وزارة الثقافة.

وتخص الاتهامات فترة تولي نادية لعبيدي وزارة الثقافة، وتتعلق بمنحها مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال”، لأجل انتاج فيلم بصفتها عضو بالشركة ولها أسهم فيها.