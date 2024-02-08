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رياضة

لوصيف ينتقل إلى هذا النّادي

علي بهلولي
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لوصيف ينتقل إلى هذا النّادي
ح.م
هيثم لوصيف يُمضي عقد الانضمام إلى نادي لوزان.

غيّر اللاعب الدولي الجزائري هيثم لوصيف، الخميس، وجهته الرّياضية نحو فريق آخر.

ويرتبط المدافع لوصيف (27 سنة) مع نادي إيفردون سبورت السويسري بِعقدٍ، تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2026.

وانتقل لوصيف إلى فريق لوزان السويسري، بِصيغة الإعارة ولِمدّة قصيرة حتّى الصّيف المقبل.

وأجرى الدولي الجزائري الفحص الطبي بِنجاح، وسيرتدي القميص رقم “13”، تقول إدارة نادي لوزان في بيان لها. بعدما كان يحمل رقم “12” في فريق إيفردون سبورت.

وأضافت أن لوصيف يُمكنه أن يستهلّ مغامرته الرّياضية الجديدة هذا السّبت، في مباراة البطولة السويسرية أمام المُضيّف نادي ملعب لوزان (فريق آخر من المدينة نفسها).

ويُعاني فريق لوزان هذا الموسم، حيث يشغل الرّتبة الـ 11 وقبل الأخيرة، وتبقّت له 11 مباراة يُحاول خلالها تصحيح المسار وضمان البقاء في حظيرة النّخبة.

وكان هيثم لوصيف ضمن صفوف المنتخب الوطني الجزائري، خاصّة في السّنة الماضية. لكن جمال بلماضي لم يجلبه إلى “كان” كوت ديفوار 2024.

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