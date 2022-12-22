لوغرايت يُكذّب بن زيمة

قدّم رئيس اتحاد الكرة الفرنسي نوال لوغرايت شيئا من التوضيحات، الخميس، بِخصوص غياب المهاجم كريم بن زيمة عن مونديال 2022 بِداعي الإصابة.

وتعرّض المهاجم بن زيمة لِإصابة في أوتار الرّكبة شهر نوفمبر الماضي، جعلت الناخب الوطني الفرنسي ديدييه ديشان يستغني عنه، لكن دون شطب اسمه من قائمة اللاعبين، وأيضا دون استبداله. وفي مطلع ديسمبر الحالي، تماثل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني للشفاء، ورغب في الالتحاق بِقطر وخوض كأس العالم، لكن ديشان رفض.

وقال نوال لوغرايت إن بن زيمة لم يكن بِاستطاعته العودة وخوض ما تبقّى من مقابلات كأس العالم (انطلاقا من ثمن النهائي أمام بولونيا، في الـ 4 من ديسمبر الحالي).

وأضاف رئيس اتحاد الكرة الفرنسي في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “واست فرانس” ونشرتها، الخميس، أنه يُثمّن كفاءة الجهاز الطبّي لـ “الديكة”. وأن بن زيمة اتّخذ قرار العودة مُستندا إلى تعليمات الجهاز الطبي للريال.

واختتم نوال لوغرايت تصريحاته بِشأن إعلان بن زيمة عن الاعتزال الدولي، فقال: “هذا القرار لم يُفاجئني. ربّما أراد التركيز بِنسبة 100% على مشواره مع النادي، بعد عديد الإصابات التي تعرّض لها”.

وتصبّ هذه التصريحات للمسؤول الأوّل لِاتحاد الكرة الفرنسي، في مصلحة الناخب الوطني ديدييه ديشان وطبيب “الزّرق”. وبِالمقابل، تعكس تكذيبا ضمنيا من نوال لوغرايت لِادّعاءات كريم بن زيمة.