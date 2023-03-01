لوغريت يعود إلى تفاصيل تهجمه على زيدان

قال نويل لوغريت، أنه نادم بشدة على التصريحات التي أطلقها بعد كأس العالم، في حق النجم زين الدين زيدان.

وأكد لوغريت، الذي استقال الثلاثاء من رئاسة الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، في مقابلة مع صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أنه يود صفع نفسه بسبب تصريحاته غير المناسبة في حق “زيزو”.

وتحدث لوغريت عن تهوره ضد زيزو، حيث قال: “كنت عائدا إلى باريس، وكان الصحفي الثالث الذي سألني عن زيدان، كنت ودودا مع الصحفي الأول والثاني، ولكن الثالث لا أتذكره، لأنها كانت مكالمة عبر الهاتف”.

وتابع رئيس الإتحاد الفرنسي المستقيل: “تصرفت بعدم ذكاء، بإمكاني أن أصفع نفسي بسبب ما قلته، ما كان يجب أن أصرح بهذه الطريقة أبدا، لكنني اعتذرت على الفور”.

وكان لوغريت قد سئل بعد عودة لوغريت من كأس العالم، عن إمكانية انتقال زيدان لمنتخب البرازيل، ليرد حينها “لا أهتم، يمكنه الذهاب أينما يريد، لم يحاول الاتصال بي، ولا أفكر حتى في الرد على مكالمته”.

وأثارت تلك التصريحات حينها ضجة كبيرة، في فرنسا، حيث وصفها كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بأنها عدم احترام، بينما طالبته وزيرة الرياضة الفرنسية بالاعتذار، كما طالب دوليون فرنسيون سابقون، باحترام زين الدين زيدان.

وواجه لوغريت تهما بالتحرش الجنسي، وانتهى الأمر إلى إعفاء رئيس اتحاد الكرة الفرنسي من منصبه قبل أن يستقيل رسميا، من منصبه، الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد الفرنسي.