لوقف العدوان على غزة.. قمة مصرية أردنية الخميس

أعلنت الرئاسة المصرية عن عقد “قمة ثنائية” الخميس، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في القاهرة.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، تدوينة على فيسبوك بشأن “قمة مصرية أردنية بالقاهرة اليوم”.

ووصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، إلى مطار القاهرة، الخميس، حيث كان في استقباله الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان الملك عبدالله الثاني، قد غادر الأردن، متوجها إلى القاهرة في زيارة يلتقى خلالها الرئيس السيسي لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وكالة الأنباء الأردنية عن “زيارة قصيرة إلى مصر”، سيقوم بها الملك عبد الله الثاني “لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة”.

وكان من المقرر أن تعقد في العاصمة الأردنية، الأربعاء، قمة رباعية بين مصر والأردن وأميركا والسلطة الفلسطينية لكنها ألغيت بسبب قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط أكثر من 550 شهيدا.