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رياضة

لوكاكو يتعرض لإساءات عنصرية بعد خسارة رابطة الأبطال

عمر سلامي
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لوكاكو يتعرض لإساءات عنصرية بعد خسارة رابطة الأبطال
ح.م
لوكاكو

تعرض مهاجم إنتر ميلان روميلو لوكاكو، لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة ناديه أمام مانشستر سيتي في نهائي رابطة أبطال أوربا.

وشارك لوكاكو بديلا في المرحلة الثانية من المباراة، واصطدمت إحدى الكرات الخطيرة به، ليساهم في إنقاذ مرمى مانشستر سيتي من هدف التعادل.

وتعرض الدولي البلجيكي لإساءات متعددة من خلال، حسابه على “إنستغرام”، لكن في المقابل أدان الكثير من المتابعين الآخرين هذه الأفعال.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لوكاكو لمثل هذه الإساءات، إذ تسببت الإهانات العنصرية للمهاجم البلجيكي في فضيحة بإيطاليا الموسم الماضي، خلال المواجهة أمام جوفنتوس في تورينو في نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث تعرض لوكاكو لهجوم لفظي من قبل مشجعي الفريق المنافس.

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