لوكاكو يتعرض لإهانات عنصرية من جماهير جوفنتوس

تعرّض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر “لإهانات عنصرية” من جماهير جوفنتوس، خلال مباراة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا التي انتهت بتعادل الفريقين 1-1 .

وقال مايكل يورمارك رئيس وكالة الإدارة الرياضية “روك نايشن سبورتس انترناشونال” المسؤولة عن مصالح اللاعب البلجيكي “التصريحات العنصرية تجاه روميلو لوكاكو من جماهير جوفنتوس أكثر من بغيضة ولا يمكن قبولها”.

وأضاف في رسالة منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي “قبل، خلال وبعد تنفيذ ركلة الجزاء، وقع ضحية هتافات عنصرية معادية ومثيرة للاشمئزاز، احتفل بطريقته الاعتيادية بعد التسجيل”.

وتابع “يستحق روميلو اعتذاراً من جوفنتوس، ويتعين على السلطات الإيطالية الاستفادة من هذه الفرصة لمحاربة العنصرية، بدلاً من معاقبة الضحية”.

وأدان نادي إنتر ميلان في بيان رسمي له الهتافات العنصرية التي تعرض لها لوكاكو من حماهير جوفنتوس.

وفيما لم يتطرق مدرب إنتر سيموني إنزاغي للهتافات التي تعرض لها لاعبه، أكّدت صحيفة “لا غازيتنا ديلو سبورت” الإهانات حسب مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل.

وحصل إنتر على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل ضائع، انبرى لها لوكاكو، وتوترت الأجواء بين الفريقين عقب الهدف ونال لوكاكو البطاقة الصفراء الثانية بسبب استفزازه لجماهير جوفنتوس عقب تسجيله التعادل فطرد في د 90+5.

ويلتقي إنتر وجوفنتوس في مباراة الإياب يوم 26 أفريل الجاري على ملعب “جوزيبي مياتسا” في ميلانو.