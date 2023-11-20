لوكاكو يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب بلجيكا

حقق المهاجم روميلو لوكاكو، إنجازا تاريخيا مع منتخب بلجيكا، بعد “السوبر هاتريك”، الذي أحرزه في شباك أذربيجان، بتصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024.

وسجل لوكاكو أربعة أهداف في شباك أذربيجان، في الدقائق 17، 26، 30، و37، ليقود المنتخب البلجيكي للفوز بخماسية، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا.

وأصبح لوكاكو أول لاعب من منتخب بلجيكا يسجل أربعة أهداف في شوط واحد.

Romelu Lukaku zooms past Robert Lewandowski and is now tied for 7th in all-time men’s international goals. 💪 How high up this list can he get? 👀 pic.twitter.com/Klm1Gk6v6v — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 19, 2023

وعادل لوكاكو عدد أهداف الإماراتي علي مبخوت، الذي سجل 83 هدفا في 112 مباراة، ليصبح الهداف السابع التاريخي لكرة القدم الدولية.

ودخل المهاجم البلجيكي المباراة رقم 113 وهو يملك 79 هدفا في رصيده، وبعد الرباعية التي سجلها في الشوط الأول، تجاوز روبرت ليفاندوفسكي الذي يملك81 هدفا في قائمة هدافي المنتخبات الوطنية.