لوكاكو يحقق إنجازا تاريخيا مع منتخب بلجيكا

حقق المهاجم روميلو لوكاكو، إنجازا تاريخيا مع منتخب بلجيكا، بعد “السوبر هاتريك”، الذي أحرزه في شباك أذربيجان، بتصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024.

وسجل لوكاكو أربعة أهداف في شباك أذربيجان، في الدقائق 17، 26، 30، و37، ليقود المنتخب البلجيكي للفوز بخماسية، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والأخيرة من تصفيات أمم أوروبا.

وأصبح لوكاكو أول لاعب من منتخب بلجيكا يسجل أربعة أهداف في شوط واحد.

Romelu Lukaku zooms past Robert Lewandowski and is now tied for 7th in all-time men’s international goals. 💪

How high up this list can he get? 👀 pic.twitter.com/Klm1Gk6v6v

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 19, 2023