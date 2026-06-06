لوكا زيدان… مبولحي جديد

شهدت المباراة الودية الأخيرة التي جمعت المنتخب الوطني الجزائري بنظيره الهولندي، على ملعب “دي كويب” في روتردام، ميلادا جديدا لحارس العرين لوكا زيدان، الذي خطف الأضواء وبصم على أداء أسطوري استحق به لقب رجل المباراة دون منازع.

حارس مرمى نادي غرناطة الإسباني، ورغم الانتقادات التي طالته قبل بداية التربص، إلا أنه لم يتأثر قطّ، وتحوَّل إلى جدار حقيقي أمام الهجمات الهولندية المكثفة، وقاد تشكيلة “المحاربين” لتحقيق فوز تاريخي بهدف نظيف، معززا ثقة الجماهير والناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش قبل أيام معدودة من انطلاق المحفل المونديالي.

ولم يكن تألق لوكا زيدان مجرد صد لكرات عادية، بل جاء بمثابة ملحمة بطولية، بالنظر إلى الظروف التي خاض فيها اللقاء؛ إذ دخل أرضية الميدان واضعا قناعا واقيا على وجهه بسبب جراحة معقدة خضع لها مؤخرا على مستوى الفك إثر إصابة قوية مع ناديه، هذا العائق الطبي لم يمنع الحارس الشاب من إظهار شجاعة نادرة وفدائية كبيرة، تجلت في تصديه لست محاولات محققة للتسجيل طوال التسعين دقيقة، مجهضا خطورة أبرز نجوم “الطواحين” الهولندية.

إلى جانب براعته الفائقة على خط المرمى وردود أفعاله السريعة، أبان ابن الأسطورة زين الدين زيدان عن نضج تكتيكي كبير وهدوء أعصاب لا يتوفر إلا في الكبار؛ إذ تميَّز بدقة عالية في توجيه المدافعين وبناء اللعب بالقدمين من الخلف تحت الضغط العالي للمنافس، وهو الأسلوب الذي يفضِّله الطاقمُ الفني للمنتخب. هذا الصمودُ الدفاعي مكّنه من الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الرابعة في مسيرته الدولية القصيرة مع “الخضر” منذ انضمامه إليهم في خريف العام الماضي، مؤكدا استقرار مستواه الفني وتطوُّره المستمر من مباراة إلى أخرى.

هذا الظهور الاستثنائي أمام مدرجات روتردام لم يضمن للوكا زيدان مكانته الأساسية في القائمة النهائية لكأس العالم فحسب، بل وجَّه رسالة شديدة اللهجة لجميع منافسي الجزائر في المجموعة المونديالية، وخاصة المنتخب الأرجنتيني. لقد أثبت حارس “الخضر” أنه بات ركيزة أساسية وصمام أمان حقيقيا يمنح رفاقه الثقة الكاملة للّعب دون عقدة أمام كبار كرة القدم العالمية، ويبدِّد تماما أي مخاوف كانت تحيط بمركز حراسة المرمى في بيت المنتخب الوطني.

وتُعيد قصة تألق لوكا زيدان المفاجئ للأذهان البداية الأسطورية للحارس رايس مبولحي عام 2010، كلاهما انضمَّ إلى المنتخب الوطني قبيل المونديال وسط شكوك وإصابات هدَّدت العرين، وكلاهما نال الثقة في توقيت حساس، فمثلما أبهر مبولحي العالم بوقوفه سدا منيعا أمام نجوم إنجلترا في مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، وأصبح بعدها الحارس الأوّل للمنتخب أزيد من 10 سنوات، فجّر لوكا مفاجأة مدوية في روتردام بست تصديات قهرت هولندا رغم قناعه الواقي.

بفضل هذه الملحمة، تحول لوكا من خيار اضطراري إلى صمام أمان أول ومحور آمال الجزائريين في مونديال 2026، والسنوات القادمة، تماما كما فعل رايس قبل 16 عاما.