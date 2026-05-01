لوكا زيدان يطمئن الجزائريين بعودته سريعا ومشاركته في المونديال

بعد خضوعه لعملية جراحية في الفك

طمأنت تصريحات حارس المنتخب الوطني، لوكا زيدان، الجماهير الجزائرية بأنه سيتعافى وسيتمكن من اللحاق بنهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك شهر جوان المقبل، وذلك بعد المخاوف التي صاحبت خضوعه، الأربعاء الماضي، لعملية جراحية على مستوى الفك والذقن.

وتعرض حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي غرناطة، لوكا زيدان، لإصابة خطيرة خلال مواجهة فريقه أمام ألميريا الأسبوع الفارط، تسببت له بكسر مزدوج على مستوى الفك والذقن، ما أثار مخاوف كبيرة من طرف الجماهير الجزائرية، بشأن مشاركته في المونديال، لكن زيدان لم يترك الأمور غامضة وسارع لطمأنة الجزائريين وجميع محبيه، برسالة عبر حسابه الرسمي، أكد فيها أن العملية الجراحية التي أجراها سارت بنجاح، وأن حالته أفضل مما كان متوقعاً. وقال لوكا زيدان في رسالته: “العملية مرت بشكل جيد، وكان الخوف أكبر من الضرر… سأعود قريباً إلى الملاعب”.

وبحسب ما نشره موقع “ميركاتو فوت” الفرنسي، فإن هذه التطورات الإيجابية تعزز حظوظ صاحب الـ27 عاماً في أن يكون رفقة “الخُضر” خلال كأس العالم، رغم القلق الذي ساد في الأيام الماضية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

ويعتبر لوكا زيدان، حاليا، بمثابة الحارس الأول بالنسبة للمنتخب الوطني، خاصة بعد أدائه المقنع في الفترة الأخيرة، ما يجعل عودته في الوقت المناسب خبراً مهماً للطاقم الفني والجماهير على حد سواء، خصوصاً أن المنتخب الوطني يمر بمرحلة حرجة بإصابة جميع حراس مرمى المنتخب، على غرار ماندريا وماستيل.

وقبل أسابيع فقط من انطلاق المونديال، تعرض المنتخب الوطني لصدمات متتالية بعد إصابة كل حراسه مع فرقهم، فقبل زيدان، أصيب الحارس أنتوني ماندريا، ليغيب رسميا عن مونديال 2026، كما أجرى الحارس ميلفين ماستيل بدوره عملية جراحية لعلاج الفتق، ويبقى لحاقه بالمونديال غير مؤكد.