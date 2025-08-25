لوكا مودريتش يدخل تاريخ الدوري الإيطالي

سجل لاعب نادي ميلان، لوكا مودريتش اسمه في تاريخ الدوري الإيطالي لكرة القدم، بإنجاز غير مسبوق.

وشارك النجم الكرواتي، السبت، مع “الروسونيري” للمرة الأولى في “الكالتشيو” أمام كريمونيزي الصاعد حديثا، في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد، من الدوري الإيطالي.

وأصبح مودريتش أكبر لاعب في التاريخ يشارك للمرة الأولى في الدوري الإيطالي وهو بعمر 39 عاما و11 شهرا و14 يوما.

وحطّم النجم الكرواتي الرقم القياسي الذي كان بحوزة الإيطالي ماوريتسيو بوغليزي، الذي كان قد شارك لأول مرة في “الكالتشيو” مع إمبولي عام 2016، وحينها كان بعمر 39 عاما و4 أشهر و18 يوما.

وكانت مواجهة ميلان ضد كريمونيزي هي الأولى لمودريتش التي يشارك فيها أساسيا مع فريقه الجديد.

وخرج مودريتش في الدقيقة 74 ودفع مكانه بالسويسري أردون غاشاري.

وظهر مودريتش للمرة الأولى بقميص ميلان بشكل رسمي يوم 17 أوت الجاري ضد باري في الدور الأول من كأس إيطاليا.