لولا داسيلفا يعود إلى رئاسة البرازيل

بعد السجن وتهم الفساد، يعود لولا داسيلفا إلى رئاسة البرازيل، بعد فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات على الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

وسبق لليساري دا سيلفا أن انتخب رئيسا للبرازيل بين عامي 2003 و2010. وقد فاز في انتخابات الأحد بفارق ضئيل على منافسه، بنسبة 50.83 بالمئة مقابل 49.17 بالمئة.

وكان لولا، البالغ من العمر 77 عاما، قد سجن بتهمة الفساد بين 2018 و2019، قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله.

وقد حصل دا سيلفا على 60 مليون صوتا، مقابل 58 مليون صوت لغريمة اليميني المتطرف جايير بولسونارو.