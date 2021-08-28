لولا نوير لانهزمنا أمام الجزائر في “مونديال” البرازيل!

النجم الألماني جوليان دراكسلر

تحدث النجم الألماني جوليان دراكسلر، عن مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب الوطني الجزائري، في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، معترفا بأن مباراة “الخضر” كانت الأصعب بالنسبة لهم وكانوا قريبين من الخسارة لولا الحارس نوير.

وشهدت مسيرة المنتخب الألماني نحو التتويج بكأس العالم 2014 بالبرازيل، أصعب مواجهة أمام المنتخب الوطني بقيادة المدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش المدرب الحالي لمنتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت بملعب “بيرا ريو”، وذلك في الدور ثمن النهائي.

وانتشر فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه دراكسلر، في ملعب باريس سان جيرمان “حديقة الأمراء”، وهو يتحدث مع أحد المشجعين عن ملحمة ألمانيا والجزائر في الدور ثمن النهائي لمونديال 2014.

ووصف دراكسلر، مباراتهم أمام كتيبة “محاربي الصحراء” بالساخنة، في إشارة منه للصعوبات الكبيرة التي واجهتهم في هذا اللقاء، الذي كان ضمن الدور ثمن النهائي النجم الألماني.

وأكد لاعب “البي أس جي”، أنهم كانوا قريبين جدا من خسارة المباراة أمام الجزائر، لولا تألق الحارس مانويل نوير، الذي أنقذهم من الخروج، ليفوز الألمان بشق الأنفس، بنتيجة 2-1 بعد التمديد، في طريقهم للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة.

وكانت المباراة قد بدأت بضغط قوي من جانب الألمان، وسط صمود من جانب “الخضر” بقيادة المدافع المخضرم مجيد بوقرة، ليبدأ منتخب محاربي الصحراء أخذ ذمام المبادرة، حيث هدد مهاجموه مرمى “الماكينات”، خاصة من جانب الثنائي إسلام سليماني وسفيان فيغولي.

تغير الحال في الشوط الثاني، وأصبح المنتخب الألماني أكثر انسجاما، وشكل خطورة على المرمى الجزائري رايس مبولحي، لكن الأخير استطاع حماية عرينه بالاشتراك مع خط الدفاع والوسط، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يتلقى المنتخب الوطني هدفا سريعا بعد دقيقتين فقط من انطلاق الشوط الإضافي الأول، حين حول أندري شورله كرة عرضية بالكعب لداخل شباك مبولحي ليعلن تقدم الألمان.ورغم ذلك فإن “الخضر” لم يستسلموا، وحاولوا تعديل النتيجة، لكن مسعود أوزيل نجح في تسجيل الهدف الثاني في آخر دقائق المباراة، قبل أن يسجل عبد المؤمن جابو في الدقيقة الأخيرة، هدف “الخضر” الوحيد، لينتهي اللقاء بخروج المنتخب الوطني وتأهل ألمانيا.

وأكمل المنتخب الألماني طريقه نحو التتويج بكأس العالم بالفوز 1-0 على فرنسا في ربع النهائي، و7-1 على البرازيل في نصف النهائي، قبل أن يمنح هدف ماريو غوتزه في مرمى الأرجنتين، لقب كأس العالم الرابعة في تاريخ الألمان.