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رياضة
على طريقة تمثال لومومبا..

لومومبا فيا يخطف الأنظار في أول ظهور له بمونديال 2026

الشروق أونلاين
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لومومبا فيا يخطف الأنظار في أول ظهور له بمونديال 2026
رويترز

ظهر ميشيل نكوكا مبولادينغا، مشجع منتخب الكونغو الديمقراطية الشهير، لأول مرة في نهائيات كأس العالم 2026، مساء أمس الثلاثاء، واشتهر مبولادينغا خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة في المغرب بتجسيده تمثالاً لزعيم استقلال الكونغو الديمقراطية المناضل الراحل باتريس لومومبا طوال مباريات المسابقة القارية.

وحضر المشجع مباراة منتخب بلاده ضد كولومبيا بعد غيابه عن المواجهة الافتتاحية للكونغو ضد البرتغال بسبب إجراءات الحجر الصحي الصارمة لمكافحة فيروس إيبولا، وعند بدء اللقاء، وقف بلا حراك كعادته على قاعدة خلف مقاعد بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية رافعاً ذراعه اليمنى.

ورغم أنه رفض إجراء أي مقابلة صحفية، إلا أنه أومأ برأسه وابتسم عندما سُئل عما إذا كان سعيداً بوصوله أخيراً إلى المونديال بعد أن حرمته مشاكل التأشيرة سابقاً من حضور مباراة الملحق العالمي ضد جامايكا، والتي ضمنت عودة بلاده للمونديال بعد غياب دام 52 عاماً.

وعلى الصعيد الرياضي، خسر منتخب الكونغو الديمقراطية مواجهته أمام كولومبيا بهدف نظيف، بعد أن كان قد تعادل في الجولة الافتتاحية بهدف لمثله أمام البرتغال في هيوستن، وتأتي لقطة هذا المشجع لتعيد التذكير بنضال الزعيم باتريس لومومبا الذي ساهم في إنهاء الحكم الاستعماري البلجيكي عام 1960 وأصبح أول رئيس وزراء للبلاد قبل أن يتم اغتياله لاحقاً.

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