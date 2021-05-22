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العالم

لوموند تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقاته مع المغرب

الشروق أونلاين
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لوموند تدعو الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في علاقاته مع المغرب

قال صحيفة لوموند الفرنسية إن ما خلقته أزمة الهجرة الجديدة من المغرب سيكون له تأثير دائم على العلاقات بين الرباط والاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة الفرنسية في مقال لها بعنوان “أزمة المهاجرين في سبتة: حان الوقت للخروج من النظرة الساذجة في العلاقات مع المغرب”، إلى أن المغرب شعر بثقة كافية لتحدي إسبانيا في سبتة بعد “صفقة ترامب” وتطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني.

وأضافت الصحيفة أن الوقت حان لكي يرسل الأوروبيون إشارة إلى المغرب بأن قروضه في الخارج قد تضررت، وأن الدفاع عن مصالحها المشروعة يجب ألا يعفيها من معاملة أبنائها وجيرانها معاملة كريمة.

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