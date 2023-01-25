لوموند: جبهة البوليساريو تتّجه لتصعيد القتال ضد الاحتلال

تحدثت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير نشرته يوم الإثنين، عن أشغال المؤتمر السادس عشر لجبهة البوليساريو. حيث سلّطت الضوء على لجوء الصحراويين إلى تصعيد القتال ضد الاحتلال المغربي.

وجاء في التقرير الذي حمل العنوان: “الصحراء الغربية.. في جبهة البوليساريو، تتزايد الضغوط من أجل تكثيف الحرب ضد المغرب”، إن شعار المؤتمر (تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة) ينبئ بنفاد صبر الصحراويين.

ونقلت الصحيفة تصريحا للرئيس الصحراوي إبراهيم غالي منتصف الشهر الجاري قال فيه:

هناك ضغوط هائلة لتصعيد القتال والعودة إلى أساليب القتال السابقة بين عامي 1986 و1989. عندما خضنا معارك أسفرت عن نتائج عظيمة في استعادة الأسلحة و أسر الجنود. شبابنا وجيشنا على وجه الخصوص يطالبون بذلك.

كما أشارت لوموند إلى ما قاله الجندي الصحراوي البالغ من العمر 40 عاما، والذي كان بين 60 متظاهرا أغلقوا معبر الكركرات الحدودي بين الصحراء الغربية وموريتانيا.

ويقول الجندي الصحراوي وفق ما نقلته الصحيفة:”تقاعس المجتمع الدولي يحكم علينا بالموت البطيء. ولهذا نحن نفضل أن نموت بكرامة”.

وتطرّق التقرير إلى نهب المغرب لثروات الصحراء الغربية، مستشهدا بما صرّح به مدير الشباب بوزارة التربية الصحراوية:”ليس علينا مهاجمة الجدار (العازل) فحسب. بل يجب مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية للمغرب لمنعه من الاستفادة من مواردنا”.