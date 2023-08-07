لونا 25 : المركبة التي تريد بها روسيا بلوغ القمر

تعتزم روسيا العودة لمجال الفضاء بإطلاق "لونا 25" هذا الجمعة 11 أوت حيث ستكون وجهة المركبة الروسية هي القمر.

بعد مضي قرابة 50 سنة على غيابها عن الفضاء، تريد روسيا العودة هذا الأسبوع بمركبة “لونا 25”. فبرمجت إطلاق المركبة يوم الجمعة 11 أوت، حوالي الساعة 02:10 بتوقيت موسكو.

المركبة الفضائية الروسية ستكون وجهتها القمر، وستنزل في “أرضية صعبة”.

روسيا وإن كانت هي من حملت الكلبة “لايكا” كأول كائن ثديي يخرج إلى الفضاء ويدور حول الأرض، عام 1957. ثم حملت يوري غاغارين كأول إنسان يقوم برحلة في الفضاء عام 1961، فقد عرفت تراجعا في مجال الفضاء مؤخرا.

“روسكوزموس” أو وكالة الفضاء الإتحادية الروسية أعلنت في بيان تناقلته وسائل إعلامية أن الإطلاق سيتم في ميناء فستوتشتي الفضائي. وهي منصة إطلاق تقع في الشرق الأقصى الروسي وعلى بعد 5550 كم من موسكو.

وقد قامت السلطات الروسية بإجلاء السكان المقيمين في القرية حول منصة الإطلاق، وذلك تجنبا للحوادث أثناء سقوط حطام الصاروخ الذي سيحمل المركبة.

حسب ذات الوكالة فالرحلة ستستمر لمدة “4 أيام ونصف أو 5 أيام ونصف”، حيث ستحط في النهاية المركبة الروسية التي تزن 800 كغ في القطب الجنوبي للقمر.

وطيلة عام على الأقل، ستقوم “لونا 25” بـ”أخذ عينات من التربة وتحليلها، كذلك إجراء أبحاث علمية طويلة المدى”، نقلت وسائل إعلامية عن “روسكوزموس”.

وستتعاون روسيا مع الصين في هذه الرحلة الجديدة. وهي الأولى منذ آخر رحلة للفضاء أطلقها الإتحاد السوفياتي عام 1976، وهي “لونا 24”.

وعرفت روسيا تراجعا في مجال الفضاء بعد انهيا الإتحاد السوفياتي. وستحاول أن تجد لنفسها مكانا ليس مع الولايات المتحدة فقط كما في السابق، بل مع منافسين جدد كالصين والإتحاد الأوربي إضافة إلى الخواص. مثل الملياردير إيلون ماسك ببرنامجه الفضائي “سبايس إكس“.