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الجزائر
أدرجت الخطأ في خانة سوء تقدير

“لونباف” تطالب بتبرئة أستاذة بسكرة

نشيدة قوادري
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“لونباف” تطالب بتبرئة أستاذة بسكرة
أرشيف

طالبت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، العدالة بالنظر في قضية الأستاذة بولاية بسكرة التي تم إيداعها الحبس عن جنحة القيام أثناء امتحان شهادة التعليم المتوسط، بنشر موضوع اختبار عبر تطبيق “المسنجر”، وتبرئتها كونها مقبلة على التقاعد.

وعبر بيان اللجنة الولائية لأساتذة التعليم المتوسط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن مساندة الأستاذة “و/هـ”، على خلفية إيداعها الحبس مع دفع غرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار، عن جنحة القيام أثناء امتحان” البيام “، مشيرة إلى توكيل محام للدفاع عن زميلتهم، ملتمسة من العدالة النظر بعين الرأفة في قضية الأستاذة وتبرئتها كونها مقبلة على التقاعد، بعد أن قضت 25 سنة من عمرها في خدمة قطاع التربية، كما أنها عرفت بحسن السيرة والسلوك، وأدرجت النقابة ما أقدمت عليه الأستاذة في خانة سوء تقدير منها وليس الغرض منه أي تسريب لمواضيع الامتحان ولا التشويش على الممتحنين.

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