“لونباف” تهدد بمقاطعة الامتحان المهني لترقية الأساتذة

4 آلاف منصب فقط للتنافس

هددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمقاطعة الامتحان المهني لترقية الأساتذة إلى الرتب المستحدثة، المزمع في 26 فيفري المقبل، في حال عدم توفير المناصب المالية الكافية لتغطية عدد المترشحين الذي فاق عشرات الآلاف، بالمقابل استعجلت النقابة القضاء على الرتب الآيلة للزوال من خلال التحويل التلقائي لمناصب الناجحين.

قال صادق دزيري، رئيس نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، لـ”الشروق”، بأن “لونباف” قررت مقاطعة الامتحان المهني لترقية الأساتذة في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكون” في حال عدم رفع عدد المناصب المالية الكافية، لتغطية العدد الهائل من المترشحين، مشيرا إلى أن هيئته صدمت لإعلان الوزارة عن 4 آلاف منصب مالي، خاصة أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد كان قد التزم خلال اللقاء الثنائي الذي جمعه بالنقابة منذ أربعة أشهر بجلب وفتح مناصب مالية كافية للترقية.

وتوقع المتحدث عزوف عدد كبير من الأساتذة وتراجعهم عن الترشح للامتحان المهني، بسبب قلة المناصب المالية المفتوحة، خاصة أنه في بعض الأحيان يتم فتح منصب مالي واحد في رتبة، يتنافس عليه الآلاف من المترشحين.

وبخصوص المناصب الآيلة للزوال ويتعلق الأمر بمساعد تربية ومساعد تربية رئيسي، سلك المخبريين، مساعد مصالح اقتصادية، قال رئيس نقابة “لونباف” إن الملف مازال عالقا لم تتم تسوية ماليا وماديا ومهنيا، وفيما يتعلق بفئة الأساتذة الرئيسيين المتكونين بعد تاريخ 3 جوان 2012، أصحاب 20 سنة خبرة مهنية، أكد دزيري أن “لونباف” تنتظر ردا إيجابيا من الوزارة للسماح بترقية هذه الفئة إلى رتبة “أستاذ مكون”. فيما استعجل محدثنا تطبيق القرارات، قبل صدور القانون الأساسي لمستخدمي التربية 12/240 على اعتبار أن كل العمليات المرتبطة بمناقشة هذا الملف ستأخذ وقتا طويلا.