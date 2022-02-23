لون التعليقات في فيسبوك.. هل هو علامة على اختراق الحساب؟

عمدت عديد الصفحات على فيسبوك إلى الطلب من متابعيها التعليق برمز xoxo وترقّب اللون الذي سيتخذه للتأكّد إن كانت حساباتهم محصّنة ضدّ الاختراق.

وجاء في المنشورات: “عاجل: بعد اختراق 70 مليون صفحة فيسبوك راجع حسابك بالكود xoxo فلو ظهرت باللون الأسود فحسابك ضعيف ولو كانت بالأحمر يعني حسابك سليم”.

حظيت المنشورات بمئات المشاركات والتعليقات وقد ظهر هذا الرمز باللونين الأحمر والأسود في تعليقات مختلفة.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن هذا الكلام لا أساس له من الصحّة وهدفه فقط الترويج للصفحات، في إطار البحث عن جمع التفاعلات وتحقيق المكاسب،

أمّا استخدام عدد من الرموز والكلمات التي تظهر بشكل ملوّن بالتعليقات فهي ميزة يقّدمها فيسبوك منذ سنوات.

وجاء في التقرير أن هذا الرمز كغيره من الرموز والكلمات الإيجابيّة أو المشجّعة مثل “وقت سعيد” أو “أنت الأفضل” أو “مبروك”، يتغيّر لون كتابته إلى الأحمر أو الأزرق أو البرتقاليّ وغيرها من الألوان بمجرّد استخدامه ضمن تعليقٍ على فيسبوك.

أمّا رمز xoxo الذي يعني “قبلات وعناق” فيتحوّل مباشرة إلى اللون الأحمر، وعند الضغط عليه يطلق قلوباً حمراء على الشاشة.

ويمكن الإطلاع هنا على لائحة من الكلمات والرموز التي يتغيّر لونها عند استخدامها في التعليقات، ويطلق عليها اسم Facebook Text Delights.

وبالتالي لا صلة لهذا الأمر بدرجة أمان الحساب أو مدى تحصينه من الاختراق في موقع فيسبوك.