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لويزة حنون تكشف عن تفاصيل لقائها مع الرئيس تبون

الشروق أونلاين
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لويزة حنون تكشف عن تفاصيل لقائها مع الرئيس تبون
الرئيس تبون ولويزة حنون

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، يوم الأربعاء، عن تفاصيل لقائها الأخير مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

جاء ذلك في ندوة صحفية نشطتها الأمينة العامة لحزب العمال بمقر الحزب، وذلك بعد لقائها مع رئيس الجمهورية.

وأشارت لويزة حنون إلى أن الرئيس تبون “أكّد أنه لن يسمح بفتح رأسمال البنوك العمومية لرؤوس الأموال الأجنبية حتى نقي بلادنا من الأزمات المالية العالمية”.

وأضافت: “رئيس الجمهورية أكد تصميمه على تصحيح مفهوم الشراكة مع الأجانب لتكون خلاّقة لمناصب شغل والثروة الوطنية وليس مصدر إستنزاف الخزينة العمومية بالعملة الصعبة وسطو على المنشآت العمومية”.

وتابعت حنون: “تطرّقت مع الرئيس لموضوع جامعة الدول العربية والدور الرجعي الذي تلعبه حيث تحولت إلى وكر للمطبّعين الذين يساهمون في محاصرة الشعب الفلسطيني خدمة للكيان الصهيوني”.

وأكدت له “الخطر الذي تمثّله دولة الإمارات حيث أعلنت الحرب على بلادنا من خلال مخططات إجرامية تحاول تنفيذها لزعزعة إستقرار بلادنا خدمة للكيان الصهيوني”.

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