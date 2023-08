لوّح بيده للزوار.. دب في حديقة صينية يثير جدلاً واسعاً

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً لدب يقف منتصباً على أطرافه الخلفية في حديقة حيوان صينية، وادعى ناشروا الصورة أنها لشخص متنكر وليس دبا.

وشهدت حديقة حيوان هانغتشو ارتفاعاً بنسبة 30% في أعداد الزوار، حيث بلغ عددهم نحو 20.000 شخص يومياً منذ أن أصبحت صور الدب الماليزي الشمسي، المسمى “أنجيلا”، رائجة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما بدا أنه يلوّح للزوّار.

رفضت إدارة حديقة حيوان تقع شرقي الصين التلميحات التي تحدثت عن ظهور بعض الدببة في هيئة بشر ترتدي ملابس، وذلك بعد تداول صور عبر الإنترنت لدببة تقف على أرجلها.

Hangzhou Zoo, located in China, denies social media rumors that the zoo’s sun bear is a human in a suit.

“Some people think [the bear] stands like a person… It seems you don’t understand [the bear] very well.” pic.twitter.com/gZZKZtsVCj

