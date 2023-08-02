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لوّح بيده للزوار.. دب في حديقة صينية يثير جدلاً واسعاً

الشروق أونلاين
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لوّح بيده للزوار.. دب في حديقة صينية يثير جدلاً واسعاً

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صوراً لدب يقف منتصباً على أطرافه الخلفية في حديقة حيوان صينية، وادعى ناشروا الصورة أنها لشخص متنكر وليس دبا.

وشهدت حديقة حيوان هانغتشو ارتفاعاً بنسبة 30% في أعداد الزوار، حيث بلغ عددهم نحو 20.000 شخص يومياً منذ أن أصبحت صور الدب الماليزي الشمسي، المسمى “أنجيلا”، رائجة على منصات التواصل الاجتماعي، فيما بدا أنه يلوّح للزوّار.

 رفضت إدارة حديقة حيوان تقع شرقي الصين التلميحات التي تحدثت عن ظهور بعض الدببة في هيئة بشر ترتدي ملابس، وذلك بعد تداول صور عبر الإنترنت لدببة تقف على أرجلها.

وفي رد على تلك الاتهامات، نشرت حديقة حيوان (هانغتشو) عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحاً تنفي فيه اتهامها بالخداع، وتؤكد على مهنيتها.

وقال أحد أفراد الطاقم لوسائل الإعلام المحلية: “حديقتنا حكومية، لذلك لن يحدث مثل هذا النوع من الحالات هنا. درجة الحرارة في الصيف تصل إلى 40 درجة تقريباً، لذا إذا كنت ترتدي بدلة فرو، فلن تستطيع البقاء أكثر من بضع دقائق قبل أن تستلقي على الأرض أو يغمى عليك”.

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