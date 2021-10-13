“لو كان الوشم حلالا لما تركت مكانا في جسمي فارغا”.. مونيا بن فغول تثير الجدل

أثارت الفنانة الجزائرية مونيا بن فغول جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برأيها حول الوشم وتأكيدها بأنه لو كان حلالا لما تركت مكانا في جسمها فارغا.

وظهرت بن فغول في فيديو مصور نشرته عبر حسابها على إنستغرام، وهي سعيدة للغاية بفيلتر الوشم الذي قالت بأنه المفضل لديها.

وسألها المتابعون: “لو كان التاتواج حلال هل تضعينه؟” فأجابت: “أكيد لو كان حلالا لما تركت مكانا في جسمي دون وشم”.

عن الرسومات التي تفضل طبعها في جسمها، قالت بأنها تحب شكل “الخامسة” وتتمنى وشمها في ظهرها، بالإضافة لاسم أمها والكثير من تواريخ الميلاد، وغيرها.

واستنكر ناشطون تصريحات الفنانة، وقالوا بأنها لو كانت تميز بين الحلال والحرام لكان أول شيء تفعله هو ستر نفسها وارتداء الحجاب، والابتعاد عن أضواء الشهرة الزائفة.

في ذات السياق كانت هي قد صرحت في وقت سابق أن الدنيا غرتها كما غرت الكثيرات لذلك لم تفكر في ارتداء الحجاب.

الإمارات.. تغريم مونيا بن فغول 150 ألف دينار جزائري بسبب أنفها الصغير!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خبر تغريم الإمارات للفنانة الجزائرية مونيا بن فغول بمبلغ 3000 درهم أي ما يعادل 150 ألف دينار جزائري بسبب الكمامة.

ونشرت بن فغول فيديو ستوري عبر حسابها على إنستغرام تتحدث فيه عن الواقعة حيث قالت إنها في اليوم الثاني الذي وصلت فيه الإمارات كانت في “دبي مول” تمشي في أمان الله وكان الناس يحثونها على وضع الكمامة بشكل صحيح، لكن لأنّ أنفها صغير على حد وصفها تجد صعوبة في تثبيتها.

وأضافت بأن رجلا تقدم منها ووضع يده على كتفها فانزعجت، ثم أظهر لها هويته لتكتشف بأنه رجل أمن، طالبها بجواز سفرها ليحرر لها المخالفة، وبعد تهربها استسلمت وأعطته الجواز لتكتشف بأن عليها دفع غرامة قيمتها 150.000 دج.

في ذات السياق ظهرت مونيا والأميرة ريا في فيديو آخر يتحدثان عن المخالفة، حيث قالت ريا: “15 مليون بروصي” وأضافت بأنهم كانوا جميعا بدون كمامات وقاموا بوضعها لكن مونيا لأن أنفها قصير انكشف فجاء رجل الأمن وحرر لها مخالفة.

هذا رد مونيا بن فغول بعد انتشار تصريح بأنها ترفض الزواج بشاب جزائري!

وفي وقت سابق من شهر جوان، كانت بن فغول قد أثارت الجدل بتصريح نسب إليها مفاده أنها ترفض الزواج بشاب جزائري.

وخصت بن فغول هذا التصريح، بستوري عبر حسابها على إنستغرام، حيث كتبت: “عندي سؤال، أين صرحت بهذا الكلام، ومتى، وأين”.

وأضافت: “يعني غير في الدزاير ترقد وتنوض تسمع الجديد عليك انت أصلا ما سمعت بيه ما قلتوا”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت الأربعاء بتصريح نسب لبن فغول جاء فيه: “زوجي لن يكون جزائري، أعرف أني حلم كل شاب جزائري لكن الله غالب القرار اتخذته ولا رجعة فيه”.

وانتقد ناشطون الفنانة بشكل لاذع وسحبوا أدراج الماضي ليذكروها بتصريحات سابقة أهانت فيها الرجل الجزائري ووصفته بالمكبوت.

وبالرغم من أنها قدمت اعتذارا رسميا من الجزائريين، بعدما أخذت تصريحاتها بشأن الرجال أبعادا خطيرة، وصلت إلى أعلى درجات التنمّر، إلا أن نشطاء لم ينسو لها ذلك.