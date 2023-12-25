“لو كنت أعرف أني سأتصدر الترند لفعلت ذلك من زمان”.. إلهام شاهين تقلب الشبكات بصورة
قلبت الفنانة المصرية إلهام شاهين شبكات التواصل الاجتماعي بأحدث صورة لها ظهرت من خلالها بوزن أقل بكثير من المعتاد، ما جعلها تتصدر الترند.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة في موناكو بعد خسارة الكثير من الوزن، مع كثير من التعليقات والجدل ما دفعها للقول في تصريحات صحفية: “”لو كنت أعرف إن حكاية الخسسان هاتقلب السوشيال ميديا كنت عملتها من زمان، وبالمناسبة أنا زدت شوية لأني أكلت في موناكو”.
“بوظت الريجيم في موناكو” ..إلهام شاهين بأول رد بعد تصدر الترند لفقدانها الوزن: لو كنت عارفة كده كنت عافرت من زمان لكن النتيجة ممتازة على الصعيد الصحي pic.twitter.com/FYmQ6N1FZH
— ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) December 22, 2023
إلهام شاهين: «لو أعرف أني هعمل قلبان لما أخس كنت عافرت فيها من زمان» (فيديو)https://t.co/Dn57wMisK4 pic.twitter.com/zL2KbyNhZA
— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) December 22, 2023
وأكدت الفنانة أنها كانت تتبع حمية غذائية واستعانت ببعض الأدوية لإنقاص الوزن وسد الشهية، مضيفةً: “الخسسان أفادني جدًا وأصبحت صحيًا أحسن، وحركتي خفيفة أكتر”.
وتابعت: “وبالمناسبة أنا زدت شوية عن وقت ما كنت في موناكو لأني أكلت وبطلت الأدوية اللي بتسد النفس، والواحد المفروض يداوم على النظام الغذائي”.
من أجمل و أرقى و أشيك ما رأيت .. Red carpet فى الشارع .. حاسه إنى بتمشى فى متحف مفتوح .. موناكو بلد الرقى و الجمال .
مهرجان الأمل السينمائي الدولي
إلهام شاهين – Elham Shahin pic.twitter.com/RBN3CTDUoE
— Elham Shahin (@ElhamShahein) December 17, 2023
وأثنى محبو الفنانة المصرية على إرادتها القوية في إنقاص الوزن، خاصة بعد نشر صور أخرى وهي تحتفل بالكريسماس مع الفنانة كارول سماحة وابنتها، وأناقتها اللافتة، لكن آخرين فضلوا مهاجمتها على الاحتفال بأعياد لا تمت للإسلام بصلة ومع تأزم الوضع الإنساني في غزة.
🔴 #إلهام_شاهين تحتفل بالكريسماس مع #كارول_سماحة وابنتها وزوجها 🎄🎊https://t.co/vJcXiEhcof pic.twitter.com/EtWNzgQ4Ik
— FilFan.com (@FilFan) December 25, 2023
من جانب آخر عبرت إلهام شاهين عن سعادتها بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز Dear Guest الذي أقيم مساء السبت، ونشرت صورا لها من الحفل مع تعليق:”شكرا جزيلا جمهوري الذي قام بالتصويت لي لأحصل على جائزة من dear guest على دور سوسو في مسلسل ألفريدو، هذا الدور الذي عشقته وتأثرت به جداً”.
وأضافت: “شكراً لكل صناع هذا المسلسل وكل من شارك فيه سواء أمام أو وراء الكاميرا، كل الحب والتحية لهم، وللجمهور الحبيب الذي أعطاني الجائزة من أول يوم عرض للمسلسل، وأحبوا سوسو كما أحببتها أنا، أتمنى أكون دائمًا عند حسن ظن جمهوري بي”.