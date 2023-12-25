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جواهر

“لو كنت أعرف أني سأتصدر الترند لفعلت ذلك من زمان”.. إلهام شاهين تقلب الشبكات بصورة

جواهر الشروق
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“لو كنت أعرف أني سأتصدر الترند لفعلت ذلك من زمان”.. إلهام شاهين تقلب الشبكات بصورة
مواقع التواصل
الفنانة المصرية إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس

قلبت الفنانة المصرية إلهام شاهين شبكات التواصل الاجتماعي بأحدث صورة لها ظهرت من خلالها بوزن أقل بكثير من المعتاد، ما جعلها تتصدر الترند.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للفنانة في موناكو بعد خسارة الكثير من الوزن، مع كثير من التعليقات والجدل ما دفعها للقول في تصريحات صحفية: “”لو كنت أعرف إن حكاية الخسسان هاتقلب السوشيال ميديا كنت عملتها من زمان، وبالمناسبة أنا زدت شوية لأني أكلت في موناكو”.

وأكدت الفنانة أنها كانت تتبع حمية غذائية واستعانت ببعض الأدوية لإنقاص الوزن وسد الشهية، مضيفةً: “الخسسان أفادني جدًا وأصبحت صحيًا أحسن، وحركتي خفيفة أكتر”.

وتابعت: “وبالمناسبة أنا زدت شوية عن وقت ما كنت في موناكو لأني أكلت وبطلت الأدوية اللي بتسد النفس، والواحد المفروض يداوم على النظام الغذائي”.

وأثنى محبو الفنانة المصرية على إرادتها القوية في إنقاص الوزن، خاصة بعد نشر صور أخرى وهي تحتفل بالكريسماس مع الفنانة كارول سماحة وابنتها، وأناقتها اللافتة، لكن آخرين فضلوا مهاجمتها على الاحتفال بأعياد لا تمت للإسلام بصلة ومع تأزم الوضع الإنساني في غزة.

من جانب آخر عبرت إلهام شاهين عن سعادتها بعد تكريمها في حفل توزيع جوائز Dear Guest الذي أقيم مساء السبت، ونشرت صورا لها من الحفل مع تعليق:”شكرا جزيلا جمهوري الذي قام بالتصويت لي لأحصل على جائزة من dear guest على دور سوسو في مسلسل ألفريدو، هذا الدور الذي عشقته وتأثرت به جداً”.

وأضافت: “شكراً لكل صناع هذا المسلسل وكل من شارك فيه سواء أمام أو وراء الكاميرا، كل الحب والتحية لهم، وللجمهور الحبيب الذي أعطاني الجائزة من أول يوم عرض للمسلسل، وأحبوا سوسو كما أحببتها أنا، أتمنى أكون دائمًا عند حسن ظن جمهوري بي”.

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