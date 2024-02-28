-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

لياو: بن ناصر أسعفني لُغويًّا

علي بهلولي
  • 46
  • 0
لياو: بن ناصر أسعفني لُغويًّا

أشاد اللاعب الدولي البرتغالي رافائيل لياو بِخصال زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويلعب متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر والمهاجم رافائيل لياو في نادي ميلان آسي الإيطالي، منذ صيف 2019.

وقال لياو: “في البداية كنت أجد صعوبة في التحدّث مع اللاعبين بِسبب عامل اللّغة، فساعدني أندري سيلفا، البرتغالي الوحيد في الفريق. ولكن بعد شهر تمّ بيعه، لِذلك بدأت في البحث عن البديل مثل إسماعيل. بن ناصر تمّ شراؤه بعدي بِثلاثة أيام، والذي لا أزال أدعوه حتى اليوم بِالأخ”.

جاء ذلك في ثنايا كتابا ألّفه رافائيل لياو، ونقلت تفاصيله الصّحافة الإيطالية، الأربعاء.

مقالات ذات صلة
كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

كأس الجزائر.. استعمال تقنية “الفار” بداية من الدور ربع النهائي

بالفيديو.. ليلة تاريخية لنجم مانشستر سيتي هالاند

بالفيديو.. ليلة تاريخية لنجم مانشستر سيتي هالاند

غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي

غويري ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ 23 من الدوري الفرنسي

مُشاركة نوعية بـ 300 فرد!

مُشاركة نوعية بـ 300 فرد!

بلماضي مطلوب للتدريب

بلماضي مطلوب للتدريب

“الفيفا” هي مَن تُغطّي نفقات دورة الجزائر

“الفيفا” هي مَن تُغطّي نفقات دورة الجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد