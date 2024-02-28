لياو: بن ناصر أسعفني لُغويًّا

أشاد اللاعب الدولي البرتغالي رافائيل لياو بِخصال زميله الجزائري إسماعيل بن ناصر.

ويلعب متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر والمهاجم رافائيل لياو في نادي ميلان آسي الإيطالي، منذ صيف 2019.

وقال لياو: “في البداية كنت أجد صعوبة في التحدّث مع اللاعبين بِسبب عامل اللّغة، فساعدني أندري سيلفا، البرتغالي الوحيد في الفريق. ولكن بعد شهر تمّ بيعه، لِذلك بدأت في البحث عن البديل مثل إسماعيل. بن ناصر تمّ شراؤه بعدي بِثلاثة أيام، والذي لا أزال أدعوه حتى اليوم بِالأخ”.

جاء ذلك في ثنايا كتابا ألّفه رافائيل لياو، ونقلت تفاصيله الصّحافة الإيطالية، الأربعاء.