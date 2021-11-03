ليبيا.. الحكومة ترفض مشاركة إسرائيل في مؤتمر باريس

أفادت مصادر إعلامية ليبية مقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا ترفض مشاركة إسرائيل واليونان وقبرص في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي يُعقد يوم 12 نوفمبر الجاري.

وأوضح المصدر في تصريح لموقع “عين ليبيا”، أن هذا الرفض جاء أثناء لقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مساء أمس، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة تغير المناخ العالمي في إسكتلندا.

كما أكد المصدر على أن ليبيا سيكون لها دور فعال في مؤتمر باريس ودعم قوي من الأشقاء والأصدقاء الذين حضروا لقاء طرابلس التاريخي، حسب وصفه.

ونوه إلى أن رئيس الحكومة اشترط ذلك خلال تلقيه دعوة حضور المؤتمر من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.