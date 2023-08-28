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بعد لقائها مع وزير في حكومة الاحتلال

ليبيا: الدبيبة يحيل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على التحقيق

الشروق أونلاين
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ليبيا: الدبيبة يحيل وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على التحقيق
أرشيف
الدبيبة والمنقوش

أعلن رئيس الوزراء في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مساء الأحد، عن إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطياً، وإحالتها للتحقيق. على خلفية لقائها مع وزير إسرائيلي في إيطاليا.

وادّعت الخارجية الإسرائيلية في بيان نشرته مساء الأحد، أن اجتماعا سريّا عُقد بين وزير الخارجية في حكومة الاحتلال إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي.

وفي حين وصفت حكومة الاحتلال اللقاء بـ”التاريخي”. قالت الخارجية الليبية في بيان أن  “ما حدث في روما هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقاً. أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي”.

وكلّف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف الزني بتسيير العمل في وزارة الخارجية. بعد التوقيف الاحتياطي للوزيرة المنقوش.

وتسبّب لقاء المنقوش مع وزير في حكومة الاحتلال، في احتجاجات عنيفة بالعاصمة طرابلس. حيث أضرم محتجون النار أمام مبنى رئاسة مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية.

وردّد المحتجون هتافات داعمة للقضية الفلسطينية. ورافضة لأي تطبيع للعلاقات بين ليبيا وسلطات الاحتلال، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية ودولية.

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