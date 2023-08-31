-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة عبر 6 ولايات تصل إلى 40 ملم
العالم

ليبيا: الدبيبة يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي في طرابلس

الشروق أونلاين
  • 32
  • 0
ليبيا: الدبيبة يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي في طرابلس
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مساء الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وبحث الطرفان، حسب ما ذكرته منصة الحكومة الليبية، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

وأكد الدبيبة لمبعوث ماكرون بهذه المناسبة “ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة”.

من جانبه، أعرب المبعوث الفرنسي عن “دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال”.

ومنتصف الشهر الجاري، استقبل سفير الجزائر في ليبيا سليمان شنين، من طرف رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة محمد تكالة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء “وجهات النظر حول المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي. وسُبل تعزيز الجهود التي تهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية (في ليبيا) في أقرب وقت ممكن”.

مقالات ذات صلة
محاكمة دونالد ترامب تنطلق يوم 4 مارس 2024

محاكمة دونالد ترامب تنطلق يوم 4 مارس 2024

فرنسا تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

فرنسا تؤيد انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين

قطر تزوّد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر

قطر تزوّد الجيش اللبناني بالوقود لمدة 6 أشهر

رئيس الغابون المنتخب يخضع للإقامة الجبرية

رئيس الغابون المنتخب يخضع للإقامة الجبرية

ارتفاع جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين التي يرتكبها الإحتلال

ارتفاع جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين التي يرتكبها الإحتلال

قيس سعيّد : مصطلح التطبيع غير موجود عندي على الإطلاق

قيس سعيّد : مصطلح التطبيع غير موجود عندي على الإطلاق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد