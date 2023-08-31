ليبيا: الدبيبة يستقبل مبعوث الرئيس الفرنسي في طرابلس

استقبل رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مساء الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وبحث الطرفان، حسب ما ذكرته منصة الحكومة الليبية، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

وأكد الدبيبة لمبعوث ماكرون بهذه المناسبة “ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة”.

من جانبه، أعرب المبعوث الفرنسي عن “دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية، والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال”.

ومنتصف الشهر الجاري، استقبل سفير الجزائر في ليبيا سليمان شنين، من طرف رئيس المجلس الليبي الأعلى للدولة محمد تكالة.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء “وجهات النظر حول المستجدات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي. وسُبل تعزيز الجهود التي تهدف إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية (في ليبيا) في أقرب وقت ممكن”.