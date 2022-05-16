ليبيا: الدبيبة يعلن استنفار الطيران المسير لأسبوع في طرابلس

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وزارة الدفاع بإعلان الاستنفار في غرفة عمليات الطيران المسير، ومراقبة أي تحركات مسلحة في نطاق طرابلس الكبرى.

وأذن الدبيبة لغرفة العمليات في خطاب موجّه منه إلى رئاسة الأركان، “بالتعامل المباشر بالذخيرة الحية مع أي تحركات مشبوهة من شأنها زعزعة الاستقرار وتثبيت ذلك بالتصوير الجوي”، محددًا مدة الاستنفار بأسبوع ابتداء من يوم الاثنين.

ويأتي هذا التكليف بعد مرور يوم على اشتباكات عنيفة شهدتها منطقة جنزور بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، استمرت حتى صباح الأحد.