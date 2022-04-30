ليبيا: الدبيبة يهاجم الميلياردير المصري نجيب ساويرس

هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، الميلياردير المصري نجيب ساويرس. ردّا على تغريدة اتّهمه فيها بالوقوف في وجه استقرار وطنه.

وكتب ساويرس رجل الأعمال الأغنى عربيا، في تغريدة يوم الجمعة:”سيذكر التاريخ أن الدبيبة وقف في طريق استقرار وطنه من أجل مصلحته الشخصية. وفضل المنصب على مصلحة ليبيا”.

ليردّ عليه الدبيبة قائلا:”يبدو أنك قد أخطأت العنوان. هذه ليبيا (التاريخ) بلد الأسُود وموطن الحشمة وليست مهرجانا للتعري”. في ما يبدو إشارة إلى مهرجان سينمائي يموّله ساويرس.

فكان ردّ ساويريس بتغريدة أخرى عبّر فيها “ساخرا”، عن تطلّعه إلى تنظيم “مهرجان للثقافة والسينما في ليبيا”.

الانقسام الليبي: عقيلة صالح يدعو لعدم التعامل مع حكومة الدبيبة

في 20 أفريل 2022، دعا رئيس مجلس النوّاب الليبي في طبرق عقيلة صالح يوم الثلاثاء، إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

يأتي هذا في ظل استمرار الانقسام السياسي في البلاد. بعد تنصيب مجلس طبرق لفتحي باشاغا كرئيس للحكومة، بدلا من الدبيبة. والذي يرفض تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

وطالب عقيلة صالح “جميع الإدارات والشركات العامة والخاصة. وكذلك البعثات الدبلوماسية، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.

ويعتبر مجلس النواب حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة منتهية الولاية، بموجب قرار المجلس القاضي بانتهاء ولايتها في 24 ديسمبر الماضي.