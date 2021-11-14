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ليبيا: المدعي العام العسكري يطلب وقف ترشيح نجل القذافي وحفتر (وثيقة)

الشروق أونلاين
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ليبيا: المدعي العام العسكري يطلب وقف ترشيح نجل القذافي وحفتر (وثيقة)
ح.م
سيف الإسلام القذافي

طالب المدعي العام العسكري في ليبيا، الأحد، بإيقاف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، بتهمة “ارتكاب جرائم خطيرة ضدّ الدولة”.

وفي رسالة إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات، طلب المدعي العام العسكري وقف ترشيح سيف الاسلام وحفتر، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من وقائع وجرائم، وحمله المسؤولية القانونية حال مخالفة ذلك.

القذافي

رسميا.. سيف الإسلام القذافي مرشحا للرئاسة في ليبيا

وقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الأحد، ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في ليبيا ديسمبر القادم.

وأكدت مصادر إعلامية أن سيف الإسلام القذافي قدم أوراق الترشح في مدينة سبها جنوب غربي ليبيا.

وسبق أن أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا في السابع من نوفمبر الجاري فتح باب تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة.

سيف الإسلام القذافي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

وفي جوان الماضي، كشف سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عبر الإعلام البريطاني، عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا.

ونقلت صحيفة “تايمز” البريطانية أن سيف الإسلام، الذي تلقى تعليمه  في بريطانيا، يخطط للعودة إلى الحياة العامة وينوي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجاً سياسياً، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

وسيف الإسلام القذافي، الذي كان يُنظر إليه سابقاً على أنه خليفة والده، لم يظهر علناً منذ القبض عليه قبل عشر سنوات في الصحراء الليبية.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن سيف الإسلام تحدث معهم مباشرة لتأكيد هويته وللإعلان أنه بخير، وأوضح التقرير البريطاني أن القذافي كان يتواصل مع دبلوماسيين غربيين وغيرهم بهدف الحصول على دعمهم أثناء عودته إلى الحياة العامة، على الرغم من كونه لا يزال ملاحقاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

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التعليقات
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  • موسطاش

    الليبيون ما يليقلهم غير القذافي الإبن و أكبر دليل هو أنهم لم يتفقوا على رئيس جديد حتى بعد 11 عاماً من قتل القذافي الأب !

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