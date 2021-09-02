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ليبيا.. المنقوش تطلع المنفي على نتائج اجتماع الجزائر

الشروق أونلاين
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ليبيا.. المنقوش تطلع المنفي على نتائج اجتماع الجزائر

أطلعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، الذي احتضنته الجزائر يومي 30 و31 أوت الماضي.

وكشفت الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي الليبي، على موقع “فايسبوك”، أن وزير الخارجية الليبية وضعت رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي في صورة تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، التي تقدمت بها خلال مؤتمر دول جوار ليبيا”.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد ثمن عقب اختتام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي “دور الجزائر الداعم لاستقرار ليبيا”.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المجلس، نجوى وهيبة، إن “المجلس يثمن الجهود الدبلوماسية الجزائرية، الداعمة للاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، والتي جاءت تتويجا للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون”.

ويشار الى أن الجزائر احتضنت على مدى يومين، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي، حيث شدد المشاركون في ختام الاشغال، على “ضرورة التنفيذ الفعلي” للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، وعلى رأسها إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر.

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