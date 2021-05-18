ليبيا: بوقدوم يدعو للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة

دعا وزير الخارجية صبري بوقدوم، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا وانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وقال بوقدوم، الثلاثاء، خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم و الأمن للإتحاد الإفريقي حول التطورات التي تشهدها الأوضاع في ليبيا، إن مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي مدعو للمساهمة في تعزيز المكاسب المحققة بليبيا.

وقال بوقدوم أن الاتحاد الإفريقي مطالب بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في إجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبل.

وأكد أن الانتخابات ستسمح للشعب الليبي من طي صفحة الانقسامات وبناء مؤسسات قوية و ديمقراطية مبنية على الوحدة الترابية و تضع حد للتدخلات الأجنبية.

وقال وزير الخارجية “لا تزال العديد من التحديات تنتظرنا في ليبيا بسبب حالة عدم الاستقرار على الرغم من تسجيل بعض التطورات المشجعة المسجلة مؤخرا”.

ودعا بوقدوم إلى بذل مزيد من الجهد للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي غذت الأزمة في ليبيا.