ليبيا تجدّد دعمها لمبادرة الجزائر بإصلاح الجامعة العربية (فيديو)

جدّدت وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش يوم الأربعاء، دعم بلادها لمبادرة الجزائر الداعية إلى إصلاح جامعة الدول العربية.

جاء ذلك لدى ترؤس الوزيرة الليبية نجلاء المنقوش اجتماع الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت المنقوش في مداخلتها قبل نقل الرئاسة الدورية لمجلس وزراء الخارجية العرب إلى مصر:”لنرفع مستوى استجابة الجامعة العربية لتطلعات شعوبها، أكرّر دعم بلادي لمبادرة الجزائر بإصلاح جامعة الدول العربية”.

وتابعت الوزيرة الليبية تقول:”أحثّ مصر بصفتها الرئيس الدوري لمجلس وزراء الخارجية العرب، للعمل سوية مع الأشقاء في الجزائر، على إجراء إصلاحات جذرية على بنية العمل العربي المشترك”.