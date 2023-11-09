ليبيا تخصّص 50 مليون دولار كمساعدات لسكان غزة

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يوم الخميس، تخصيص مبلغ بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، لتمويل مساعدات إنسانية لسكان قطاع غزة.

وقال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء:”قررنا تخصيص 50 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأهلنا في غزة، وهو أقل شيء يمكن أن نقدمه لهم”.

وجدّد الدبيبة في كلمته، موقف ليبيا “الرافض لعدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يهدف إلى إبادة أهلنا في غزة”.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى في عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى 10.966 شهيدا وأكثر من 28500 جريح.