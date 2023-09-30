ليبيا : تخوف من فيضانات جديدة والحكومة تستعد

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، تنبيها قال أنه يتوقع أن تعرف مناطق جنوب غرب ليبيا تساقط أمطار غزيرة يمكن أن تتسبب في فياضانات.

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، تنبيها جويا قال أنه يتوقع فيه أن تتأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام انطلاقا من مساء اليوم السبت 30 سبتمبر.

التنبيه قال أنه من المتوقع أن تكون تلك الأمطار غزيرة في مناطق : غات وما جاورها، الجفرة، هون الفقها… ما سيتسبب في سيول وجريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة. المركز وفي تبنيه دعا المواطنين قرب مجاري الأودية أخذ الحيطة والحذر.

أما حكومة الوحدة الوطنية من جهتها، فقد أصدرت تعليمات وذلك من أجل الاستجابة السريعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لتفادي وقوع أية أضرار بشرية أو مادية.

فكلف رئيس الوزراء الليبي، وزير الحكم المحلي ورئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم من جراء هطول الأمطار وجريان الأودية.

إضافة إلى إخلاء سكان المناطق القريبة أو المحاذية للأودية لمنع أي أضرار بشرية وتنبه مالكي المواشي للخروج من مسارات الأودية.

كذلك التنسيق مع كافة الوزارات والهيات والأجهزة ذات العلاقة لاتخاذ أي إجراءات تحسبا لأي طارئ لضمان سلامة المواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة.

كما كلف رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، أيضا بإرسال فرق إنقاذ ومساندة للإنتقال إلى بلدية غات لتقديم المساعدة في حالة حدوث فياضانات.