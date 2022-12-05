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ليبيا تعلن رفع “حالة القوة القاهرة” عن نشاطات النفط والغاز

الشروق أونلاين
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ليبيا تعلن رفع “حالة القوة القاهرة” عن نشاطات النفط والغاز
أرشيف
النفط في ليبيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يوم الإثنين، رفع “حالة القوة القاهرة” عن عمليات استكشاف النفط والغاز في البلاد.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء الليبي: “نعلن للشركات العالمية العاملة في مجال النفط والغاز، رفع حالة القوة القاهرة المعلنة سابقا”.

ودعت الحكومة الليبية في ذات البيان “الشركات التي وقعت معها المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقيات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، لاستئناف أعمالها في ليبيا”.

وفي 24 نوفمبر الماضي، أعلنت المؤسسة الليبية للنفط “حالة القوة القاهرة” على عمليات الاستكشاف للنفط والغاز، عقب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

و”حالة القوة القاهرة” هي وضع قانوني يعفي أطراف التعاقد من أي التزامات تترتب على عدم إيفاء أحد الأطراف، ببنود العقد المبرم، بسبب ظروف “قاهرة”.

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